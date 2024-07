Desigualdade explica maior mortalidade de câncer de mama em mulheres negras

Além disso, o acesso, ou a falta dele, também afeta a oferta de tratamentos mais específicos e a adesão aos tratamentos. E, do ponto de vista molecular, diferentes alterações podem resultar no desenvolvimento de cânceres de comportamento biológico mais agressivos ou cânceres para os quais os tratamentos disponíveis não são tão eficazes.

Foi esta diversidade de aspectos que motivaram a minha pesquisa. O câncer de mama é o tumor que mais atinge e que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Com os avanços técnico-científicos, foi possível determinar que o câncer de mama também não é uma doença única e, portanto, desenvolver uma classificação baseada em alterações moleculares desse tumor.

Com isso, hoje o tratamento do câncer de mama é feito de acordo com a presença de marcadores específicos. Se os tumores apresentam receptores de hormônios (estrogênio e progesterona), são tratados com terapia anti-hormonal; já se apresentam um receptor de fator de crescimento específico (HER2), são tratados com uma terapia contra esse receptor (terapia-alvo).

Essas novas terapias mais direcionadas melhoraram consideravelmente as chances de cura para diversos tipos de câncer de mama. Para os tumores positivos para HER2, por exemplo, a terapia-alvo diminuiu a recorrência da doença em 34% e a mortalidade em 33%. Mas há ainda aqueles tumores que não apresentam nenhum desses marcadores (tumores triplo-negativos) e para os quais essas terapias direcionadas não estão disponíveis.

Além disso, em todo o mundo começaram a ser observadas diferenças em relação à raça/cor de pele. Nos Estados Unidos, apesar da incidência de câncer de mama ser parecida entre mulheres brancas e negras, mulheres negras desenvolvem tumores de mama mais agressivos, em idade mais jovem e morrem mais da doença.

No Brasil, um estudo bastante recente desenvolvido no Instituto Nacional de Câncer (INCA), sob coordenação da pesquisadora e médica Andréia Cristina de Melo mostrou que, no período entre 2010 e 2015, a incidência de câncer de mama foi maior em mulheres brancas do que em mulheres negras. Porém, uma proporção maior de mulheres negras recebeu diagnóstico quando a doença já estava avançada. Mulheres negras também apresentaram um aumento mais expressivo das taxas de morte pela doença no período.