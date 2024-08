Como saber se estou grávida? Veja 5 maneiras diferentes de descobrir

Outros sinais anatômicos são a saída de colostro do mamilo, um líquido branco produzido em função da regulação hormonal oscilante; a coloração arroxeada na mucosa vaginal (sinal de Kluge) e a cianose vaginal e cervical (sinal de Chadwick), que muda a cor dessas regiões por causa do aumento no fluxo de sangue.

2) Atraso na menstruação

O "medo" das mulheres que não desejam engravidar, definitivamente, não é uma sentença de gravidez.

Aliás, alguns sangramentos podem até indicar a existência de uma gestação, como o de aspecto marrom e menos intenso, que acontece quando há implantação do embrião no endométrio. Assim, esse sangramento tem características diferentes da menstruação, mas pode ser confundido com ela.

3) Sintomas do corpo

Prisão de ventre, urinar com frequência e alterações de humor podem acontecer, mas não são sintomas preditivos de gestação. Por outro lado, se vierem acompanhados com os sinais apresentados anteriormente e o próprio atraso na menstruação, é melhor ligar o alerta.