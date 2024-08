Mais tatuado do Brasil decidiu tirar tattoos; remoção dói e não é simples

Como se remove uma tatuagem?

A remoção com laser é a melhor opção e a que dá melhor resultado. A luz do laser esquenta a tinta que está dentro das células, rompendo as moléculas de pigmento, que são absorvidas pelo organismo.

O processo é doloroso. O nível de dor é relativo, mas, para algumas pessoas, apagar a tatuagem dói tanto ou mais do que fazer o desenho. Além disso, dependendo do desenho e da área, várias sessões podem ser necessárias.

A remoção nem sempre é total. Fatores como pigmento, profundidade e quantidade de tinta usada na pele influenciam no processo de remoção. Por isso, nem sempre é possível apagar 100% uma tatuagem. E quanto mais profundo o desenho estiver na pele, mais difícil será o processo.

A cor da tinta importa na hora de remover o desenho. Tintas pretas são mais fáceis de serem removidas, enquanto as coloridas apresentam um desafio maior. As cores vermelhas e azuis, por exemplo, respondem melhor a um tipo específico de laser —o de onda de 532nm e de 755nm, respectivamente.

A cor da pele também interfere. As mais escuras podem ter mais complicações que as mais claras, e a quantidade de sessões também varia conforme cada caso. Mas, em média, são necessários seis meses, com uma sessão por mês.