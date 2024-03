'Tenho olho de gato e me perguntam se enxergo ou se já fiz tatuagem'

Me sinto incrível por ser exótica. Se Deus quis assim, quem sou eu para achar uma coisa feia. A única vez que a condição me abalou foi quando fui em um médico e ele me diagnosticou com catarata. Fiquei desesperada porque podia perder a visão, mas procurei outros especialistas que confirmaram que eu não tinha, apenas o olho de gato mesmo.

Sem tratamento

O coloboma é irreversível e sem tratamento. Mas, com o diagnóstico precoce, é possível acompanhar a evolução da doença, minimizando as consequências e garantindo qualidade de vida do paciente, diz Juliana Lasneaux, oftalmologista do CBV-Hospital de Olhos.

Pupila de Anelize é deslocada para baixo Imagem: Arquivo pessoal

No caso da Anelize, a pupila dela é deslocada para baixo e não no centro, como é o habitual, e a área mais curva da córnea é também inferior, e não central, que é o esperado para olhos sem malformações. Há colobomas também no fundo do olho, que justificam a perda parcial da visão dela.

Pacientes diagnosticados com coloboma geralmente têm fotofobia —uma sensibilidade excessiva à luz, que pode desencadear sensação dolorosa com dificuldade para manter os olhos abertos quando ocorre exposição à claridade, explica o oftalmologista Luiz Alberto Rosa Barbalho, do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB).