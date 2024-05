'Médicos me proibiram de fazer tatuagem, botox e depilação a laser'

Por ser uma doença do sistema imunológico, que é responsável pela produção de anticorpos, a pessoa pode ter diferentes tipos de sintomas em várias partes do corpo.

Alguns são gerais como a febre, emagrecimento, perda de apetite, fraqueza e desânimo. Outros são mais específicos de cada órgão, como dor nas juntas, manchas avermelhadas na pele, inflamação da pleura, hipertensão e problemas nos rins.

Embora a causa do lúpus não seja conhecida, sabe-se que fatores genéticos, hormonais e ambientais participam de seu desenvolvimento.

Por ser uma doença que gera inflamação na pele e nos órgãos, injetar substâncias no corpo pode alterar as células e reativar a doença ou intensificá-la. Devido a esse risco, os procedimentos estéticos, de forma geral, são sempre avaliados com cautela e em muitos casos o paciente é orientado e não realizá-los.

"Alguns pacientes apresentaram infecções graves das regiões submetidas ao procedimento, outros têm reativação da doença, às vezes de maneira bastante grave, já que a lesão da derme e da hipoderme resultante do procedimento expõe tecidos do paciente a inflamação", explica Flora D'Andréa Marcolino, reumatologista do Hospital Sírio-Libanês (SP).

Pacientes com lúpus frequentemente têm fotossensibilidade, o que significa uma maior sensibilidade à luz ultravioleta solar e, potencialmente, à luz empregada em tratamentos de depilação a laser. Tal exposição pode ativar um surto da doença e por isso esse procedimento também não é indicado.