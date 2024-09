Seca agrava problema respiratório, e quem tem rinite deve redobrar cuidado

O país vive a pior seca em 44 anos. O que já seria um problema para a saúde respiratória agrava-se com as queimadas que ocorrem em boa parte do território nacional.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou 159.411 focos de incêndio de janeiro até o dia 9, o dobro do mesmo período de 2023. Com isso, 60% do país ficou sob os efeitos da fumaça.

Pessoas com doenças respiratórias, como rinite alérgica, sinusite e asma, sofrem ainda mais com os danos causados pelo tempo seco e pela fumaça.