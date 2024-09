8 itens que nutricionistas evitam a todo custo; será que você consome?

Parei de consumir refrigerantes em 2012, antes de iniciar a faculdade de nutrição. Embora os consumisse ocasionalmente, sabia que eram prejudiciais por serem ultraprocessados e decidi eliminá-los completamente. Desde então, nunca mais senti falta. Para aqueles que acham difícil uma suspensão abrupta, recomendo um equilíbrio: reduzir gradualmente e escolher momentos apropriados, como em celebrações. Monique Alyn de Souza Brito, nutricionista do Hospital da Bahia

3. Salsicha

Imagem: iStock

Definitivamente não consumo salsicha devido à sua extensa lista de ingredientes e à combinação de miúdos e carne de pelo menos três tipos diferentes de animais, incluindo pele. Além de ser um produto alimentício altamente gorduroso, contém amido de milho, açúcar e uma grande quantidade de conservantes e realçadores de sabor. É um exemplo clássico de alimento ultraprocessado que deve ser evitado. Mônica Assunção, nutricionista do Hospital Universitário Alberto Antunes da UFAL (Universidade Federal de Alagoas)

4. Temperos prontos