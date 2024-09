Não é só sobre dentes: higiene bucal pode evitar doenças graves

Gengivite - é a inflamação da gengiva, fazendo com que ela fique inchada, dolorida, podendo sangrar ao escovar os dentes ou até mesmo ao passar o fio dental.

Erosão ácida - é a perda de estruturas do dente causada pela ação de ácidos sem o envolvimento de bactérias.

Câncer bucal - é um tumor maligno que afeta os lábios e as estruturas da boca, como gengivas, bochechas, céu da boca (palato), língua (principalmente as bordas) e a região embaixo da língua (assoalho da boca). Ele é causado, principalmente, pelo tabagismo e consumo de álcool.

"De modo geral, todos esses problemas bucais podem ser prevenidos com práticas adequadas de higiene bucal, visitas regulares ao dentista e mudanças no estilo de vida", ressalta Fabio Abreu Alves, presidente da Câmara Técnica do Crosp (Conselho Regional de Odontologia de São Paulo) e professor da Faculdade de Odontologia da USP.

"Apesar do avanço das políticas públicas direcionadas para a saúde bucal com a criação do Programa Brasil Sorridente, ainda existe necessidade de aumentar a cobertura em saúde bucal pública, principalmente, nos municípios da região Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil", diz Hélder Antônio Rebelo Pontes, professor vinculado ao Instituto de Ciências da Saúde da UFPA (Universidade Federal do Pará).

Doenças que podem aparecer por causa de má higiene bucal