Boca Rosa tem cê-cê que 'nem banho resolve'; spray antisséptico é solução?

A bromidrose acontece quando bactérias e fungos que já temos naturalmente na pele se proliferam de forma descontrolada, alterando a microbiota. Não está claro se esse é o problema de Boca Rosa.

O suor é composto por água com microrganismo. Algumas áreas, como axila e virilha, tem uma grande proliferação de fungos e bactérias, que são normais para a nossa pele. E o contato com eles causa mau cheiro.

Elisete Crocco, dermatologista e coordenadora do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologista

O papel do spray

Como a função do spray antisséptico é matar esses microrganismos ele pode, sim, funcionar nas primeiras usadas. Mas está longe de resolver o problema. Pelo contrário, pode trazer mais consequências além do mau cheiro para a pele.

Eles podem diminuir o odor da transpiração e são usados em alguns tratamentos, mas associados a remédios, como antibióticos. Contudo, essas áreas como virilha e axila são favoráveis a dermatites de contato, então é necessário tomar cuidado com esse produto.

Fabiane Mulinari Brenner, dermatologista e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Dermatologia

Tratamentos para bromidrose precisam ser feitos com remédios receitados por médicos, e não por conta própria. "É necessário o uso de medicamentos que ajudem na descolonização desses microrganismos. O spray antisséptico é algo superficial", explica a dermatologista Anne Amaral, da Afya Educação Médica, em Manaus.