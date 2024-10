Estudo inédito aponta risco de medicamentos comuns para pessoas idosas

Por ironia, a faixa etária dos usuários de PIMs é mais avançada. Eles têm, em média, 78 anos. "São justamente os indivíduos mais vulneráveis e não só porque têm mais idade, mas porque provavelmente acumulam mais doenças, recebendo a prescrição de vários remédios para tratá-las", nota o doutor Curiati.

O trabalho está prestes a sair no JAMDA, The Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medical Association. "Ele trata de um tema importante e subestimado", acredita o seu autor.

Proteger o estômago?

O geriatra lembra que o "P" da sigla PIMs quer dizer "potencialmente". Ou seja, pode dar problema. Mas nada é pão, pão, queijo, queijo, tudo de bom ou tudo de ruim. "Todo medicamento oferece riscos e benefícios. No caso dos PIMs, essa relação pode ser desfavorável para quem está na terceira idade."

Vamos pegar o exemplo dos remédios que atuam na acidez do estômago, da classe do omeprazol, do pantoprazol e do esomeprazol. "Para quem não consegue controlar uma doença do refluxo ou para quem teve uma úlcera estomacal sem causa clara, talvez os benefícios do remédio supere os riscos", pondera o doutor Curiati. "A mesma coisa quando a pessoa precisa tomar ácido acetilsalicílico porque teve um problema cardiovascular junto com outro anti-inflamatório. Nesse caso, o risco de sangramento do estômago será alto e ela, de fato, precisará da medicação para diminuir a acidez. Mas, tirando indicações específicas assim, não há motivo real para alguém proteger o estômago." No entanto, o pensamento popular, ainda mais quando se engole um punhado de comprimidos diariamente, é que a quantidade exigiria um estômago blindado.

"Existe a suspeita de que essas drogas para reduzir a acidez levem a um risco maior de demência. As evidências disso são inconclusivas. Não dá para dizer que sim, nem que não", informa o doutor Curiati. "Se isso acontece, uma teoria para explicar é que elas atrapalhariam a absorção da B12, vitamina fundamental para o processo de memorização."