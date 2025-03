Coração também tem apêndice e ele pode causar um AVC

Para fechar o apêndice

Segundo José Marcos Moreira, até 99% dos coágulos que se formam após a ablação vêm do apêndice, enquanto o átrio segue meio imobilizado, deixando sangue parado.

Daí que, pelo mesmo caminho no qual passou um primeiro catéter, ele conduz um segundo, carregando um guarda-chuva com diâmetro sob medida, produzido pela empresa Boston Scientific. "Ele vem fechado. Então, dentro do átrio esquerdo, eu o introduzo no apêndice para se abrir", descreve o especialista. O dispositivo pode ficar no peito pelo resto da vida, evitando que entre sangue no apêndice para formar coágulos capazes de emperrar no cérebro.

O "guarda-chuva" com função de tampão ainda não é oferecido pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Mas o Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo conseguiu comprá-lo e a ideia, daqui em diante, será fazer procedimento híbrido em todos os pacientes que derem entrada com um coração fibrilando, capaz de ficar atordoado, com um apêndice pronto para causar problemas à cabeça.