Ciência da beleza: como impedir que as células da sua pele virem zumbis?

Olha que ela e seu time foram ligeiros! Começaram a investigar a aparição desses tipinhos há nove anos, quando os cientistas mal falavam deles. Há apenas 64 trabalhos sobre células zumbis indexados na última década no PubMed, a fabulosa Biblioteca Nacional de Medicina do governo americano — e, para ver como o interesse está acelerando, dez deles só de janeiro para cá.

Priscila, que conduz pesquisas na Natura há 19 anos, mergulhou de vez na compreensão das células zumbis ao estudar a pele de mulheres acima dos 80 anos. "Não havia nada, simplesmente zero, na literatura mundial a esse respeito", diz. Os achados de seu grupo chamaram tanto a atenção que foram selecionados para serem apresentados, há duas semanas, no encontro anual da American Academy of Dermatology, em Orlando, nos Estados Unidos.

Uma das constatações: na intimidade, a pele aos 80 anos é bem diferente da pele da mulher de 70. Porém, uma boa notícia: "Ela pode ser muito responsiva", conta a pesquisadora, derrubando o mito perpetuado até entre os dermatologistas de que, nessa idade, tudo o que um creme faria seria não deixar a sua aparência piorar, mas sem melhorá-la nem sequer um tico, como se o tecido já não reagisse tão bem aos bioativos de qualquer formulação. Mas, senhoras, não é nada disso.

Por fim, não importa a sua idade, se está longe dos 80 ou não, pode ficar com rugas de preocupação: a chave para fazer a pele responder bem a um tratamento está em brecar o aparecimento de mais células zumbis. E estas começam a atazanar cedo, principalmente a partir dos 30.

A pesquisa liderada por Priscila Moncayo buscou maneiras de enfrentá-las. Encontrou um jeito na biodiversidade brasileira: precisamente, no jatobá e na casearia, que agora fazem parte de Chronos Derma em todas as faixas de idade. Note que há mudança no nome dessa linha criada há quase quarenta anos: foi acrescentado o "derma" porque os produtos passaram a ser considerados dermocosméticos.

Para integrar essa categoria, é preciso realizar testes de eficácia e segurança com os mesmos critérios e rigor do desenvolvimento de um novo medicamento. Diga-se, em gente como a gente, fazendo biópsia, e não em tubo de ensaio onde tudo parece funcionar até chegar ao seu rosto.