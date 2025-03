Por que a circunferência do pescoço pode indicar risco para o seu coração

"Por um lado, é um caminho simples e barato, porque você pode dosar essas duas substâncias em qualquer lugar e não depende do exame da insulina, que é mais caro", explica o professor. Só um detalhe complicou a vida dos médicos no dia a dia: a equação para obter o índice TG é dificílima. Então, ele acaba sendo deixado de lado.

Voltando à fita métrica que todo mundo sabe usar... Medir a circunferência abdominal é uma alternativa. Ela dá uma boa ideia, independentemente do peso, de se a pessoa está acumulando muita gordura central entre as vísceras ou não. Ao contrário da gordura subcutânea — que pode alterar as formas com dobrinhas, mas não faz mal à saúde de ninguém —, a gordura central libera uma série de citocinas, substâncias inflamatórias que, caindo na circulação, não deixam a insulina funcionar direito. É o estopim do problema.

Então, sim, uma circunferência abdominal mais larga pode acusar um acúmulo da gordura que causa a resistência ao hormônio. Mas há quem questione: quantas e quantas pessoas não fizeram plástica na barriga e exibem uma medida menor que pode, digamos, enganar um pouco? E quantas não têm hérnia umbilical, aumentando a circunferência por causa dela, ou um abdômen caído depois de perder muito peso, dificultando colocar a fita no lugar certo?

"Sem contar que dá para medir o pescoço em uma campanha nas ruas, sem causar constrangimento", pensou, ainda, o professor Geloneze. O resultado só seria enganoso para quem tem bócio, com uma tireoide extremamente aumentada.

A gordura que está ali

Foi um pesquisador israelense quem primeiro apontou a medida do pescoço como alternativa à do abdômen. Mas foi o grupo de Geloneze, na Unicamp, o primeiro do mundo que validou esse método, comparando os centímetros de pescoço com os resultados do clamp de pacientes.