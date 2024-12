8 hábitos para adotar em 2025 que vão aliviar sintomas da sua menopausa

Seguem 8 hábitos para a lista de bem-estar na menopausa que toda mulher nessa fase deveria adotar:

1. Diga adeus ao álcool (ou reduza ao máximo)

O álcool pode agravar ondas de calor, prejudicar o sono e aumentar o risco de doenças cardiovasculares e osteoporose, além de ser considerado um dos maiores fatores de risco para o câncer de mama. Além disso, ele sobrecarrega o fígado, que já está trabalhando para equilibrar os hormônios nessa fase. Reduzir ou eliminar o consumo melhora o sono, estabiliza o humor e protege a saúde do coração.

2. Coma pelo menos 30 g de fibras por dia

As fibras são essenciais para a saúde intestinal, o controle do peso e a prevenção de doenças. Elas ajudam a reduzir o colesterol, regular o açúcar no sangue e melhorar a flora intestinal. Uma microbiota equilibrada reduz inflamações, melhora a absorção de nutrientes e até auxilia no controle do apetite, facilitando a manutenção de um peso saudável. Vegetais e frutas são fontes de fibra, por isso procure consumi-los ao longo do dia, distribuídos em todas as refeições.

3. Faça 150 minutos de exercício por semana

A combinação de musculação e exercícios cardiovasculares é poderosa. A musculação fortalece os ossos, preserva a massa muscular e reduz o risco de osteoporose, enquanto o cárdio melhora a saúde cardiovascular e auxilia no controle do peso. Atividades como caminhada, dança ou pilates são ideais para quem busca benefícios sem sobrecarregar as articulações.