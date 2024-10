Cérebro e menopausa: cientista conta o que acontece com a cabeça nessa fase

É autora dos best-sellers "The XX Brain" e "Brain Food", ambos traduzidos para mais de 15 idiomas. Agora ela acaba de lançar no Brasil seu último livro, "O Cérebro e a Menopausa: a nova ciência revolucionária que está mudando como entendemos a menopausa".

Em entrevista exclusiva à coluna Ageless, ela explica como os hormônios afetam o cérebro feminino de forma diferente ao dos homens. Segundo ela, o que a mulher passa na menopausa não é tão diferente do que podemos viver na puberdade e na gravidez, mas, como a menopausa é cercada de estigma, não falamos do assunto, não acolhemos as mulheres e nem são dadas a elas explicações sobre o que está acontecendo. O silêncio faz com que a gente se sinta sozinha e, muitas vezes, enlouquecendo.

Se você está passando por isso, saiba que não está só. Pelo menos 80% das mulheres passam por sintomas cerebrais, segundo Mosconi.

Assista a entrevista completa para entender o que está acontecendo e como cuidar da saúde cerebral na menopausa.

Hoje, 18 de Outubro, Dia da Menopausa, o que precisamos é aprender a encarar essa etapa da vida das mulheres como ela é: uma fase absolutamente natural. O que precisamos é acabar com o estigma e estarmos bem informadas sobre o que está acontecendo com nossos corpos e a melhor maneira de lidar com ele. Feliz Dia da Menopausa para nós!