Vanessa Rozan elege 'melhores-piores' trends de maquiagem de 2024

Batom com cheiro de fruta, truque do contorno labial com cotonete, maquiagem em formato de gelatina, canela para aumentar os lábios...Entre dezenas de testes de produtos e trends de beleza virais, Vanessa Rozan selecionou os três "melhores-piores" episódios do Lab da Beleza de 2024.

"Melhores para quem está assistindo e piores para quem está do outro lado da tela, fazendo [a técnica]", brinca a maquiadora. O primeiro vídeo citado pela expert é descrito por ela como "um surto coletivo": a chamada "trend da sarda com brócolis".

O truque em questão consiste em passar contorno em bastão no legume verde e aplicá-lo nas bochechas, dando batidinhas, para criar sardas falsas. Vanessa reproduziu a técnica em março. Na ocasião, criticou o desperdício de comida incentivado pela trend. "Chegou no limite da barbárie", disse ela.