'Audi beauty': Vanessa Rozan testa truque de make com tampa de batom

Quem nunca olhou para um objeto e pensou que ele poderia ser útil para uma função completamente diferente da sua? Uma caneca que vira porta-lápis, um corpo de requeijão que passa a servir água, uma escova de dentes velha que ganha nova vida como ferramenta para limpar cantos difíceis...E se uma tampa de batom virasse molde para aplicar o blush?

Essa é a proposta de um vídeo que viralizou no Instagram e virou tema do Lab da Beleza. A dica foi compartilhada no perfil da criadora de conteúdo Ça?la Uygur e já teve quase 10 milhões de visualizações. Mas será que funciona?

O truque consiste em passar batom na tampa do produto e, em seguida, "carimbar" a peça em cima das bochechas. A ideia é desenhar quatro círculos em cada lado, formato que levou a autora do truque a batizá-lo de "Audi beauty", devido à semelhança com o logo da marca de carros homônima.