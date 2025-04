Make para diminuir papada? Vanessa Rozan testa truque com contorno

Conhecida popularmente como "papada", a gordura submentoniana é um incômodo para muita gente, mas pode ser disfarçada com maquiagem. É o que sugere um truque que viralizou no Instagram e requer apenas um item: contorno.

A ideia, que foi tema no Lab da Beleza, é desenhar três traços abaixo do queixo, com o objetivo de criar uma sombra na região e deixá-la menos visível.

Alcançar o resultado prometido, porém, não é tão simples assim. Para Vanessa Rozan, o que a técnica faz é exatamente o contrário: chama a atenção para o lugar que gostaria de disfarçar.