Truque 'coreano' para aumentar lábios funciona? Vanessa Rozan opina

"Técnica sagrada do K-pop". Foi assim que uma pessoa descreveu uma técnica compartilhada no perfil da criadora de conteúdo Danielle Marcan, cujo vídeo viralizou e ultrapassou 1 milhão de visualizações no Instagram. "É muito usada na Coreia do Sul", acrescentou o autor do comentário.

O truque, porém, não pode ser considerado 100% coreano e é "difícil de controlar", avisa Vanessa Rozan no Lab da Beleza desta terça-feira (25/3).

A técnica consiste em aplicar um batom mais claro do que o seu tom de pele e, em seguida, passar um batom de cor vinho no centro dos lábios, esfumando nos cantos. O último passo é colocar uma grande quantidade de gloss.