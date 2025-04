'Candy cane blush': Vanessa Rozan testa 'truque natalino' fora de época

Um truque apelidado de "candy cane blush" foi tema no Lab da Beleza. O nome faz referência à bengala doce, comum nos Estados Unidos. "É o equivalente ao pirulitão colorido da Chiquinha do Chaves", brinca Vanessa Rozan.

A maquiagem "imita" a aparência do doce, que tem listras vermelhas e brancas. O conceito é simples: sete listras de blush, seguidas por sete toques de iluminador, começando no osso zigomático e se estendendo até as têmporas.

O resultado? Um blush vibrante e impactante — bem diferente do que Vanessa esperava. "Eu tinha uma esperança de ficar bom, mas perdi", admite ela.