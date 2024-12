Blush no côncavo: Vanessa Rozan ensina como acertar truque viral

Você já ouviu falar na expressão "blush blindness" (cegueira do blush, em tradução literal)? O termo se refere às pessoas que aplicam blush várias vezes e misturam diferentes tonalidades e acabamentos para potencializar o resultado, mas, às vezes, acabam exagerando na quantidade.

No Lab da Beleza, Vanessa Rozan testou um truque que envolve aplicar blush em bastão não só nas bochechas, mas também na região do côncavo. A ideia pode parecer uma armadilha para a "cegueira do blush", mas a escolha da cor do produto é fundamental para fugir do exagero e acertar a técnica, diz a maquiadora.

O truque consiste em fazer dois traços na altura dos olhos, criando formato que remete às asas de um anjo. O blush deve ser esfumado com pincel, aplicando o produto em "batidinhas" no rosto.