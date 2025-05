Pregador é o novo molde para aplicar sombra? Vanessa Rozan testa truque

O pregador de varal ganhou uma nova utilidade nas trends de beleza: em um vídeo que viralizou no Instagram, o item é usado para ajudar na aplicação da sombra. Apesar de inusitado, o resultado do truque surpreendeu Vanessa Rozan, no Lab da Beleza.

"Você ainda usa seu pregador só pra pendurar roupa no varal? Então, você não sabe nada de maquiagem", brinca a maquiadora, no início do episódio.

A ideia é posicionar o pregador na altura do côncavo e aplicar a sombra no espaço onde fica a abertura do item. Teoricamente, isso ajudaria a esfumar o produto.