Contorno para afinar nariz não funciona e é eurocêntrico, diz Vanessa Rozan

No mundo dos vídeos curtos de maquiagem, truques para afinar o nariz são figurinhas repetidas. É um sinal de que muita gente continua querendo reproduzir padrões de beleza europeus, critica Vanessa Rozan no Lab da Beleza desta terça-feira (11/3).

"Esse nariz não é condizente com a nossa realidade, de latino-americanos, nem com a criadora do vídeo, que é de Dubai. Por que continuamos reproduzindo isso?", questiona a maquiadora no episódio.

O truque em questão consiste em desenhar um "X" com o uso do contorno e, em seguida, fazer um círculo na ponta do nariz, usando corretivo ou sombra branca. Depois, é só esfumar com uma esponja ou pincel.