Cola na parte externa e mais: como é truque para aplicar cílios postiços

Como você costuma colocar os cílios postiços? O modo mais convencional é aplicando cola na parte interna dos cílios. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, porém, a ideia é fazer exatamente o contrário: aplicar cola na parte externa.

O truque consiste em cortar os cílios postiços pela metade, aplicar cola no canto externo e ajustá-los como se estivesse aplicando lentes de contato. O último passo também não é comum: piscar e deixar os cílios encaixarem enquanto os olhos estão fechados.

Segundo Vanessa Rozan, que testou o truque no Lab da Beleza de terça-feira (17/12), a principal diferença entre o método convencional e o truque viral é que geralmente os cílios postiços ficam "fora do olho", enquanto a nova técnica sugere colocá-los "por dentro do olho".