Gloss brilhante: Vanessa Rozan testa produto viral da marca de Rihanna

"A textura dele é o céu", elogia a maquiadora. "É cremoso, hidrata, não fica pesado, você não fica sentindo o glitter, porque a partícula é fina".

O preço do produto, porém, assusta: R$179 na loja da Sephora. "Dá até dó de tirar, porque cada passada é uma passada a menos e eu fico mais perto de fazer uma nova dívida", brinca Vanessa, desafiando os seguidores de Universa a deixarem nos comentários do episódio sugestões de dupes, ou seja, versões nacionais mais baratas — próximo desafio do Lab da Beleza.

No Lab da Beleza, a expert Vanessa Rozan testa produtos, trends e dupes que viralizaram nas redes, pra você nunca mais cair em cilada. Os episódios são disponibilizados às terças e sábados, às 10h30, nas redes sociais de Universa.