Batom na língua? Vanessa Rozan testa truque inusitado com batom vermelho

Como você costuma passar batom vermelho? Um truque inusitado virou meme no perfil do Instagram "Maquiadores da Depressão": passar o produto na língua. Isso mesmo: a ideia é aplicar o batom na língua e, em seguida, encostar a língua em cima dos lábios, com o objetivo de transportar o produto para a boca.

No Lab da Beleza, Vanessa Rozan testou a técnica, mas o primeiro obstáculo foi sua própria língua. Isso porque, no vídeo que viralizou, a mulher está com a língua esbranquiçada, a chamada "saburra", que é uma camada de restos alimentares que se acumula na língua.

Vanessa, por outro lado, está com a língua limpa. O batom, portanto, não deixou uma marca significativa na língua da maquiadora.