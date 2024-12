Nômade porn: eles gravam conteúdo adulto enquanto viajam pelo Brasil

Orgasmos ao ar livre

Aline e Nino tem quase 10 mil assinantes na Privacy Imagem: Reprodução/Instagram

Em um mercado tão concorrido, Nino e Aline tomaram a decisão de fazer conteúdos explícitos, mostrando seus rostos. "Se fossemos com muita cautela seríamos só mais um casal. Não somos modelos. Acho que foi uma decisão acertada", diz Aline.

Amantes da natureza, eles estão sempre atrás de destinos com calor, praia, trilhas e cachoeiras - o que também são cenários paradisíacos para a gravação dos vídeos adultos.

"Não nos planejamos muito. Começamos uma viagem e traçamos uma direção, mas não sabemos, por exemplo, qual a próxima cidade que vamos visitar", explica Aline. E é dessa forma que surgem também as locações para os vídeos.

Com quase 10 mil assinantes no perfil adulto (com uma mensalidade de R$ 49,90), eles gostam de manter a curiosidade de seus seguidores aguçada sobre onde vão gravar os conteúdos com sexo. As publicações são feitas em dias alternados e atualmente o casal tem 219 vídeos e 88 fotos na plataforma.