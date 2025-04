Por que Abel Ferreira se irrita com críticas na Libertadores?

O Palmeiras conquistou uma vitória maiúscula ontem, nos 3.600 metros de La Paz. Além dos 9 pontos e da liderança isolada do grupo, tornou-se o primeiro clube brasileiro a derrotar o Bolívar por duas vezes na altitude — Grêmio (1983) e Inter (2023) são os únicos outros conterrâneos a vencer por lá.

Mesmo com os 3 a 2 e a noite de gala de Flaco López, havia uma ponta de irritação na voz de Abel Ferreira, conversando com os jornalistas na coletiva. Nenhuma novidade, claro. Ele não prima por sua paciência ou carinho com os colegas.

Mas me chamou a atenção seu comentário sobre as críticas que o time recebeu no início do ano. Disse que aconselhava seus atletas a não lerem nada do que sai por aí, afinal os que hoje os aplaudem são os mesmos que outrora os detonaram.