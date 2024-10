Homens fantasiam mais com sexo a três, enquanto mulheres sonham com BDSM

As fantasias sexuais mais comuns

Sexo grupal

95% dos homens e 87% das mulheres admitiram já ter fantasiado fazer sexo com mais de uma pessoa, mas os homens imaginam essa possibilidade em uma frequência muito maior do que as mulheres.

"O que é um pouco surpreendente para muitas pessoas é que estas fantasias são, na verdade, menos comum entre jovens adultos e mais comum entre pessoas nos seus 40 e 50 anos", comentou o especialista ao jornal.

Sexo grupal é fantasia popular entre homens Imagem: Getty Images

Extrapolando a questão do sexo para as relações, a pesquisa ainda apontou que a geração Z (nascidos entre 1997 e 2012) é a que mais fantasia com a monogamia em uma relação (81%), enquanto apenas 18% dos mais jovens fantasiam frequentemente com uma relação aberta. Entre as gerações mais velhas (millennials, geração X e boomers), 75% a 80% já fantasiaram com uma relação aberta.