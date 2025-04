É possível ser feliz no sexo durante a menopausa? Especialista comenta

A menopausa é um período associado à diminuição da libido, ressecamento vaginal, falta de energia e outras questões ligadas às variações hormonais relacionadas ao fim do período reprodutivo. No entanto, e apesar dos desconfortos, é possível ter uma vida sexual satisfatória mesmo durante a menopausa. Afinal, a mulher nunca perde a capacidade de ter desejo e sentir orgasmos.

Dependendo do momento de vida, a mulher pode até mesmo esquecer os inconvenientes desse período. Quando a menopausa coincide com um momento de grande estímulo sexual, como o que se tem com uma nova paixão, ela pode passar quase despercebida. Quando as mulheres são motivadas pelo sexo, parece que a menopausa acabou, volta a lubrificação e a libido. O corpo responde à motivação.

Ajuda extra

Além da motivação sexual, as mulheres que estão na menopausa também podem contar com diversos avanços da medicina nessa área. Há muitos recursos, como a fisioterapia pélvica, o laser intravaginal, a reposição hormonal e outras saídas para manter a saúde da vagina e uma vida sexual ativa. Também vale destacar o papel do autoconhecimento na construção da sexualidade nessa fase da vida. Até porque existem, sim, diferenças entre o sexo durante a juventude e na maturidade.