Algemas, conversa e anatomia: veja 7 dicas para apimentar o sexo

4. Masturbação não é para gozar

Muitas mulheres acabam levando para o no momento da masturbação o mesmo erro que cometem no sexo com alguém: sentir ansiedade excessiva para alcançar o orgasmo. O orgasmo não dever o único foco na transa ou no prazer solitário. É preciso ir devagar e aproveitar todas as sensações. Existem muitos pontos sensíveis no corpo e explorá-los já é uma diversão e tanto.

5. Libere-se da culpa

O maior desafio de muita gente é ser capaz de falar abertamente sobre sexo e transmitir mensagens positivas sobre o assunto em um mundo que envergonha as pessoas — especialmente as mulheres — por gostarem dele. Há um tabu insistente na sociedade, de forma geral, que diz que "garotas boazinhas" não gostam de sexo. É preciso parar de reprimir as mulheres e também de sentir culpa por apreciar algo tão natural e indispensável à vida.

6. Seja o parceiro que espera ter

Não espere que o outro mude por você e se torne sexy, espontâneo, animado, romântico. Torne-se essa pessoa na relação, não para agradar o par, mas para motivar e servir de exemplo para as transformações que deseja. Faça isso por você.