Pepita conta caso de transfobia ao contratar babá: 'Sete dias sem falar'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a atriz e cantora Pepita se emocionou ao relatar transfobia que sofreu enquanto procurava uma rede de apoio para o filho.

Pepita contou. "Eu sou mãe, ele é meu filho, mas eu precisava voltar a trabalhar e estabelecer uma vida pra uma criança. Comecei a fazer entrevista com pessoas pra trabalhar e a maioria fazia a pergunta: 'A mãe dele não vai descer?'. Entrevistei uma senhora que me apaixonei desde quando ela pegou ele no colo. Liguei pra ela no outro dia e eu não estava conseguindo entender o que ela estava querendo dizer. Ela disse que conversou com o filho e com o marido e que nunca ia poder trabalhar numa casa de um homem que quer ser mãe. Quando desliguei o telefone, não conseguia mais falar. Fiquei uns sete dias sem falar. Eu só escrevia."

Pepita: 'Depois que virei mãe, não gasto com luxo, mas com advogados'