Como signos agem na paquera? Descubra o tipo de flerte de cada um

A turma de Áries é ousadia pura e não espera o crush se manifestar. O nativo vai atrás de quem deseja — da mesma forma que faz com todas as áreas da vida. E é daqueles que vai fazer de tudo para ser notado e conquistar o coração alheio. Ah! Com o ariano, não tem essa de rodear, não. Ele vai e mostra que está interessado e pronto.

Seduzir bem devagarinho é a jogada de Touro. Isso porque a sensualidade é uma das características mais fortes do signo — e, sabendo disso, o nativo vai usá-la a seu favor. Quando surge o interesse, o taurino se aproxima e vai conhecendo com calma, ganhando confiança — sempre dando muito importância à segurança.

Com um pouco de timidez, acaba trocando olhares, seguidos de sorrisos insinuantes. É discreto, sim, mas quando percebe que o interesse é recíproco, revela todas suas intenções.