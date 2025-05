É hoje! Mulheres incríveis debatem 'Energia Feminina' no 9º Universa Talks

Todas as participantes inspiradoras vão debater onde vale a pena a gente gastar nossa energia e como seguimos acreditando que a vida presta, mesmo com tantos pratinhos caindo no chão. Uma tarde cheia de aprendizados, gravações dos programas de Universa, mentorias e ativações. E também se prepare para fechar o evento com os chakras reenergizados com o nosso happy hour.

Recarregue-se com nossos Talks

Juntas, vamos falar da vida como um livro aberto, fofocar, desabafar e trocar dicas de como fortalecer nossas energias para encarar os desafios que aparecem - sempre maiores para as mulheres.

Crises na Firma. Para nenhuma de nossas crises ficar de fora, Cris Fibe e Guterres se juntam a Julia Petit, CEO da Sallve, e a Carol Baracat, diretora global de marketing integrado no TikTok, para uma conversa sobre os desafios das mulheres no mundo profissional. Elas vão apresentar uma pesquisa inédita de Universa sobre como o machismo afeta as diferentes gerações de mulheres na vida profissional.

Maria vai com os Outros. Nossa colunista Maria Ribeiro recebe a webnamorada do Brasil Juvi Chagas e a médica e genital influencer Marcela Mc Gowan para descobrir qual a maneira ideal de gerenciar amor próprio, tempo com as amigas e para as nossas paixões.

Lab da Beleza. Vanessa Rozan se junta à Robertita e Paola Carosella para um papo sincerão sobre como colocar energia em você e não em padrões estéticos inalcançáveis e inspirações duvidosas que viralizam nas redes sociais.