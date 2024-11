'Paraíso' dentro e fora de casa: por que Finlândia é adorada pelas mulheres

Ao conviver com a cultura finlandesa, ela passou a valorizar mais a própria trajetória e, no segundo casamento, os papéis até se inverteram.

Jane destaca que vida como imigrante não é perfeita, mas acesso a educação e saúde é fácil Imagem: Arquivo Pessoal

A minha posição como mulher dentro da família mudou. Antes, eu seguia meu ex-marido por onde ele fosse, a gente se mudou para quatro lugares em 3 anos e eu pensava: 'ele conseguindo um bom emprego, eu me viro'. Vir pra Finlândia mudou minha cabeça totalmente. Acho que até por isso acabei me divorciando. Meu marido atual me apoia muito nisso.

Jane Vita, designer

Depois de se separar, Jane ficou na Finlândia, enquanto o ex, pai de sua filha, voltou ao Brasil. Ela conta que, apesar de ter migrado por causa do companheiro, não enfrentou dificuldades para se manter sozinha.

A designer voltou à terra natal em 2010, apenas por ter recebido uma oferta de trabalho em Manaus, e ficou por aqui até 2012, quando ela e o segundo marido - também brasileiro - decidiram ir para o país nórdico.

No processo para organizar a mudança, uma novidade mudou a história da família: Jane engravidou do segundo filho, um menino. Mas isso não interrompeu os planos da designer, que teve apoio para seguir com um mestrado no país europeu.