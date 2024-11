'Pai' do Tinder? Em 1965, serviço por computador já fazia 'match' de casais

Modernidade, como nas questões sobre se experimentação do sexo antes do casamento era mesmo parte do desenvolvimento do jovem, e uma atitude mais conservadora em relação ao número de parceiros andavam de mãos dadas, já que o Operation Match foi um sintoma e também um veículo de mudanças na forma de namorar em uma época em que a revolução sexual ainda estava no início, mas as mulheres já começavam a ter acesso à pílula anticoncepcional.

Tecnologia poderia criar amor à primeira vista?

Em vez do celular em mãos, Tarr e Morrill tinham a seu dispor uma "máquina da IBM" — um enorme computador modelo IBM 1401 que ocupava uma sala inteira e que eles levantaram fundos para alugar após juntarem forças com Douglas Ginsburg, então estudante da Universidade Cornell e parceiro na fundação da empresa que ficou conhecida como Compatibility Reasearch, Inc., segundo reportagem do jornal universitário Harvard Crimson, de 1965.

O trio cobrava uma taxa de US$ 3 pelos seus serviços e, após seis meses do lançamento, cerca de 90 mil questionários já haviam sido preenchidos. No total, mais de 100 mil pessoas usaram o Operation Match, estima o The Wall Street Journal. As respostas eram então convertidas em cartões, que recebiam "furos", como uma espécie de gabarito lido hoje digitalmente por estudantes após provas de vestibulares.

Cabia ao computador então calcular a compatibilidade entre cartões, pareando os estudantes com quem tivesse respostas mais parecidas. Depois do processo, os participantes recebiam os nomes e telefones de cinco potenciais "matches" — e o contato ficava por conta deles.