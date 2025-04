Sozinha ou acompanhada: saiba como sentir prazer sem penetração

As carícias precisam ir muito além do clitóris. Quando se fala de masturbação, falamos tanto da região clitoriana quanto do canal vaginal. O clitóris é uma região bem extensa; não é só aquele pontinho que enxergamos, tem a parte interna também. A mulher precisa procurar a parte mais sensível para ela: as laterais, entre os pequenos ou grandes lábios ou a ponta.

Ajudinha extra

Também é possível contar com a ajuda de um vibrador ou sugador de clitóris, itens cada vez mais citados em rodas de conversas entre anônimas e famosas. E não precisa concentrar tudo no clitóris. O corpo tem outros pontos de sensibilidade como cotovelos, parte interna das coxas e vãos entre os dedos.

Para quem gosta de jogos, o BDSM conta com uma vasta gama práticas que, em grande parte das vezes, não tem nada a ver com penetração. Algemas, separador de pernas, vendas nos olhos e chicotes são alguns dos itens necessários, mas dá para improvisar com lenços e echarpes. O sucesso dos livros da série "50 Tons de Cinza" prova que muita gente acha a prática bem excitante.

Chave do prazer

Em um relacionamento ou sozinha, o fundamental é estar em sintonia com seu próprio corpo e desejos. O prazer feminino não precisa seguir um único caminho, e cada mulher pode (e deve) descobrir o que lhe dá mais satisfação.