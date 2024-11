Última 'bruxa' condenada à morte na Inglaterra pode ter escapado em 1685

Ao menos 500 "bruxas" foram executadas na Inglaterra entre 1542 e 1735, quando se tornou crime acusar alguém de bruxaria. Estes números são oficiais, segundo o governo britânico, mas historiadores acreditam que o número real pode chegar ao dobro. A Escócia, por sua vez, matou cerca de 2.500 bruxas.

Julgamento por buxaria na Grã-Bretanha no século 17, retratado em gravura do século 19 Imagem: powerofforever/Getty Images

Apesar de os julgamentos de bruxaria terem acontecido em toda a Europa, nos EUA e chegado até ao Brasil colônia, o fenômeno inglês tem suas particularidades: leis foram originalmente elaboradas por "paranoia" de que católicos tentassem usar bruxaria para matar Henrique 8º, o rei que expulsou a Igreja de Roma da Inglaterra, e sua filha Elizabeth 1ª. "É irônico que uma lei criada contra padres católicos tenha sido usada contra mulheres comuns nas províncias", afirmou o pesquisador ainda à rede.

Essex executou 82 "bruxas", mais do que qualquer outra região da Inglaterra. O inspetor de polícia aposentado, John Worland, contou à CNN que passou 18 anos levantando detalhes sobre as vítimas. "[As queixas] eram quase sempre baseadas em brigas de vizinhos", relatou o ex-policial de Essex. PAra ele, "não devemos esquecer as histórias" dessas mulheres — ele já fez campanhas bem-sucedidas para a criação de memoriais para as executadas em Colchester e Chelmsford.

Judy Molland, filha de um antigo cônego da Catedral de Exeter, que soube da existência da mulher conhecida como Alice Molland nos anos 70 e chocou o pai com a sugestão de que pudessem ser parentes distantes, não acredita na descoberta do professor Mark Stoyle. Nos anos 90, ela passou dois verões pesquisando a vida da última bruxa da Inglaterra e acabou financiando a instalação da placa no castelo em 1996.

"Eu descobri coisas fascinantes, mas nunca o nome [de solteira] dela. Estou completamente convencida de que houve uma Alice. E se não fosse a Alice, teria sido alguma outra mulher acusada de bruxaria. Esta é a questão", comentou à rede americana. Caso se confirme que Avis e Alice foram a mesma mulher, as últimas bruxas executadas no país seriam Temperance Lloyd, Susannah Edwards e Mary Trembles, as bruxas de Bideford mortas em 1682.