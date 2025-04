Vale Tudo e Bateau Mouche naufragado: após 37 anos, quem matou Yara Amaral?

No dia 31 de dezembro de 1988, uma semana antes do fim da novela Vale Tudo, 55 pessoas perderam suas vidas em uma noite que, mais do que todas as outras, costuma ser sinônimo de futuro.

No mesmo Rio de Janeiro que servia de cenário à histórica novela da Globo, agora de volta em versão de Manuela Dias - e a poucos minutos do disputado réveillon de Copacabana - um naufrágio selaria para sempre as histórias de quem sobreviveu, e de quem não sobreviveu ao Bateau Mouche, um drama real que também precisa ser revisto.

Ok, estamos todos às voltas com Raquel e Maria de Fatima. Ambas, por sinal, muitíssimo bem representadas por Taís Araújo e Bella Campos. Mas ontem, ao me dar conta de que a novela e a tragédia são contemporâneas, fiquei pensando em como o tempo passa diferente de acordo com a edição das nossas memorias.