Congelamento de óvulos: o que acontece se a mulher morre após o processo?

Termo é comum

Antes que seja coletado qualquer material, a mulher ou o casal, em caso de congelamento de embriões, precisam manifestar por escrito o que deve ser feito em caso de divórcio, falecimento (de um ou dos dois cônjuges) ou dissolução de união estável , explica Vasconcelos.

Segundo Fernando Prado, especialista em reprodução humana e diretor clínico da Neo Vita, clínica que trabalha com o congelamento de óvulos e embriões, em São Paulo, um termo de consentimento é apresentado aos pacientes onde consta, detalhadamente, o que poderá ser feito.

"Diz tudo o que pode acontecer durante o processo de congelamento e possíveis destinos que esses óvulos podem ter no futuro. Há uma cláusula onde a mulher deixa claro o que quer que seja feito com eles caso ela morra", diz. Além do descarte, o destino desses óvulos pode ser biópsia ou doação para outras pacientes, por exemplo.

Marcos Sampaio, especialista em medicina reprodutiva e diretor da clínica Origem, especialista em reprodução, em Belo Horizonte, diz que para eles o procedimento é o mesmo. "Existe um termo de consentimento no qual a mulher deixa claro que fará com os óvulos após sua morte que ela assina antes do congelamento", diz.

Prado reforça que a única pessoa que tem direito de decisão sobre os óvulos é a dona deles - sem exceção. "Só quem acessa é a própria paciente. A decisão é só dela se quer guardar, fertilizar com banco de sêmen, usar com o companheiro? O laboratório tem apenas a custódia", diz.