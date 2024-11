Muito além das lambidas: 10 outros jeitos de explorar os mamilos no sexo

Cápsulas vibratórias pequenas

Enquanto o homem penetra a parceira, por exemplo, ela pode brincar com o vibrador, daqueles pequenos, nos mamilos (dele ou dela mesma).

Use acessórios diversos

Os mais comuns são os géis de massagem, mas também existem as bombinhas de sucção e enfeites com correntes e pingentes. Mas se vocês estão em um nível além, no sex shop é possível encontrar estimuladores com grampos e efeito vibratório, com velocidade controlada por controle remoto.

Nunca aperte

Jamais aperte os mamilos entre os polegares e indicadores como se estivesse tentando regular o "volume" no botão de um rádio antigo.