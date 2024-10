Sem usar as mãos: técnica estimula o orgasmo feminino cruzando as pernas

O clitóris, órgão de prazer sexual feminino, possui oito mil terminações nervosas. Por ser tão sensível, ele pode ser estimulado de diferentes formas. A maneira tradicional é através do contato com as mãos — mas não é a única.

Algumas mulheres optam pelo uso de acessórios eróticos, como vibradores, para ajudar a atingir o orgasmo. Mas existe ainda outra técnica, mais sutil, de estimular a região: o cruzar das pernas.

Pareceu estranho? Pois é, nem sempre as mãos são necessárias para proporcionar o prazer feminino. Durante o sexo, por exemplo, o orgasmo pode ser atingido através da fricção do clitóris com a pele do par. A língua também pode ser usada. Seguindo a mesma lógica, a mulher pode proporcionar prazer a si mesma apenas contraindo as coxas.