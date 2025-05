Ménage com amigos? Veja 7 cuidados essenciais para evitar conflitos

Antes, durante e depois: como cuidar da experiência

A conversa é a chave para que a relação não fique estranha depois do sexo. Se a ideia for planejada, vale marcar um encontro prévio para alinhar expectativas, falar sobre o que cada um gosta ou não, e combinar limites. E, depois, também é interessante conversar novamente, para entender como cada um se sentiu com a experiência.

Mas, se o ménage acontecer de forma mais espontânea, o ideal é que o trio vá se comunicando durante o momento. Vale indicar o que gosta, elogiar, falar com carinho sobre o que está bom e o que pode melhorar. Essa troca ajuda a manter o clima confortável e respeitoso.

É, sobretudo, importante estar atento às emoções. O sexo pode trazer à tona sentimentos inesperados. Se algum dos envolvidos se apaixonar ou desenvolver um afeto mais profundo, o ideal é acolher isso com maturidade. A amizade pode mudar, sim, por isso é necessário ter controle emocional e abrir espaço para o diálogo.

Casais e a escolha do terceiro elemento

É comum que casais tenham vontade de experimentar o sexo a três como uma forma de explorar novidades ou reacender o desejo. Nesse caso, os especialistas recomendam atenção redobrada. O que não pode acontecer é alguém aceitar por pressão, para agradar ou salvar o relacionamento. Se não for um desejo real e compartilhado, a experiência pode ser frustrante ou até prejudicial.