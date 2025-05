Quer conhecer o universo sadomasoquista? Veja dicas de BDSM para iniciantes

2. Ler muito sobre o tema

O BDSM envolve, principalmente, relações ou práticas baseadas na dor ou troca de controle. O DS da sigla corresponde aos atos de dominação e submissão, nos quais o controle e o poder são elementos fundamentais. E o SM denomina as relações de sadismo e masoquismo, em que os envolvidos sentem prazer em provocar ou sentir dor.

Antes de se lançar no BDSM, é essencial ler muito sobre o assunto para entender melhor o universo onde se pretende entrar. Existem desde artigos científicos a discussões publicadas pela própria comunidade na internet.

3. Dominador ou submisso?

Para aproveitar melhor a brincadeira, é interessante tentar descobrir em qual papel você se encaixa dentro do BDSM. Os papéis independem do gênero (homem ou mulher) e, em geral, o dominador é o mais ativo, impiedoso, com desejo de mandar.

4. Proteger a privacidade

Os praticantes destacam a importância de proteger a identidade e privacidade. Ninguém das suas redes sociais, da família ou do ambiente de trabalho precisa saber que você é adepto do BDSM. Por essa razão, os mais experientes recomendam a criação de um apelido, e-mail exclusivo para isso e uso de uma imagem que não seja sua foto real (em redes sociais, por exemplo).