Sexo anal não é presente: parar de romantizar prática pode empoderar mulher

A negociação, nesse caso, não é prejudicial, porque para que o sexo anal seja realizado com segurança é importante que algumas coisas sejam acordadas entre os parceiros, como higiene, proteção e preliminares.

O que não é bem-vindo é a exigência de que o sexo anal faça parte do repertório, tornando-se obrigatório. Infelizmente, ainda existem mulheres que se submetem para que o parceiro não procure outra.

O próprio machismo ainda presente no pensamento de muitas mulheres acaba colocando-as numa situação de submissão ou levando-as a adotar comportamentos em prol do outro, nunca de si mesmas. A prática do sexo anal deve ser experimentada com delicadeza, desde que os parceiros concordem, e não como um presente que a mulher dá ao homem.

Nenhuma mulher deve se submeter a algo que não esteja disposta e lembra que uma das premissas básicas do sexo anal é estar muito segura disso e disposta a se entregar. Caso contrário, fuja.

Para romper essa visão de "troféu" o ideal é que as pessoas deixem de encarar o sexo anal como uma espécie de "contravenção" e entendam que o ânus é uma zona erógena como outra qualquer e, portanto, uma região de prazer e descobertas.

Somente assim, desmistificando o assunto, é que conseguimos trazer o sexo anal para o lugar ao qual pertence: uma prática sexual prazerosa cujo deleite começa nas preliminares.