Mulheres contam por que homens devem experimentar o prazer anal

Confira, a seguir, histórias de três mulheres que são abertas à prática com seus parceiros. Como o tema ainda é tabu, todas pediram para ter seus nomes trocados. Mas a alegação não visava protegê-las da exposição, mas aos homens com quem se relacionam.

"Acho que todo homem deveria experimentar"

"A primeira vez que tentei alguma coisa nesse sentido, foi meio de brincadeira com um ex-namorado. E ele ficou revoltado, muito puto mesmo. Um tempo depois, um outro namorado falou pra mim que gostava de beijo grego - e daí eu que fiquei chocada. É que toda vez que eu ouvia algo sobre isso era sempre alguém brincando ou zoando da masculinidade de quem gostava. Mas eu topei fazer. Demorei um pouco até me sentir à vontade e das primeiras vezes foi meio esquisito, não de um jeito ruim, mas só porque eu não estava acostumada mesmo. Depois foi ficando cada vez mais legal, porque eu via que ele sentia muito, muito prazer. Sei que isso é pode ser polêmico para outras pessoas, mas isso nunca me fez questionar a sexualidade dele. Com o tempo, eu passei a adorar, porque era uma coisa muito íntima, muito nossa, e eu sentia que ele se sentia à vontade pra fazer isso comigo. E isso me deu também liberdade para falar das coisas que eu gostava e que eu queria experimentar. Rolou beijo, dedada, usamos brinquedos depois. Quando terminamos, fiquei um tempo com outro cara e tomei a iniciativa de fazer e ele super curtiu, foi natural, sem falarmos sobre o assunto. Simplesmente rolou. Acho que isso sempre denota que a pessoa está à vontade com você. Com o meu atual, não rola. Já falamos e ele não curte muito. Tentei uma vez e ele brochou na hora. E tudo bem também, ninguém é obrigado a curtir. Mas eu acho que todo homem deveria experimentar." Sandra*, veterinária, 28 anos.

Imagem: Istock

"Tive um preconceito inicial, mas me abri à ideia"

"A primeira vez que um cara manifestou essa vontade, eu fiquei muito confusa. Veio um preconceito inicial e eu não sabia com quem falar sobre, porque eu não queria expor a pessoa, como se fosse um grande absurdo, porque cu para homem hetero é supertabu. Quando é na mulher, é visto como um "plus" no sexo. Aí eu refleti sobre isso e me pareceu uma questão tão básica que eu me senti idiota. Tipo, se mulher sente prazer lá, porque homem não pode sentir? Não faz o menor sentido ser considerado um prazer só de homem gay, porque é a mesma coisa! Então eu me abri à ideia e já rolou com dois caras. A sensação foi meio estranha, mas eu gosto. É meio 'credo, que delícia' e eu sinto que os caras, às vezes, apesar de sentirem prazer, também ficam um pouco constrangidos, acho que pela coisa do tabu mesmo. Mas hoje em dia acho normal e de boas" Bianca.*, 26 anos, publicitária