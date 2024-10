Amar: Mari Kupfer estreia programa com histórias incríveis de maternidade

Agora, toda a sabedoria e carinho de 'Amar' estão em Universa, em Materna, editoria criada para apoiar e acolher as mães desde o início da gravidez. Com conteúdos que abordam temas cruciais como carreira, saúde mental e sexualidade, Materna oferece newsletters personalizadas para as gestantes receberem dicas essenciais para navegar nessa nova fase da vida, da primeira até a 40ª semana de gestação.

Com episódios semanais em outubro, no Canal UOL e em Universa, 'Amar + Materna' traz uma nova perspectiva sobre a maternidade, recheada de amor e autenticidade, com relatos de mães que enfrentaram desafios únicos, evidenciando a montanha-russa de emoções que é a experiência materna.

Quer spoilers? Vale divulgar que Giovana Toledo se abre ao contar como descobriu doença de Crohn e doença rara nos ossos da filha, Priscila Borgonovi descreve as diferenças de uma gravidez aos 24 e outra aos 44 anos, Janaina Pacheco divide como a história de seu filho virou livro e Syndel Sensulini diz como foi descobrir dificuldades no desenvolvimento do primeiro filho enquanto estava grávida do segundo.

Com "Amar + Materna", Universa se propõe a ser um espaço de acolhimento e aprendizado, onde cada mãe pode se sentir vista, ouvida e apoiada. Vamos juntas para uma jornada emocionante e inspiradora, que certamente tocará o coração de todos que a acompanharem.