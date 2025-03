Pediatra dos filhos de famosos dá 10 dicas valiosas para mães de bebês

Chupeta é mito, mamadeira nem tanto

"Pode usar chupeta. Tente evitar nos primeiros dias, quando o bebê está realmente conhecendo a mama, se adaptando ao aleitamento materno. O problema da chupeta é só saber retirar no momento correto. Nunca vi, em 26 anos de pediatria, bebê que confundiu os bicos e largou o peito por conta da chupeta. Também nunca vi alteração de mordida por chupeta. Já vi por dedo", diz a pediatra.

O indicado é oferecer quando o bebê for dormir e retirar assim que ele acordar e, definitivamente, quando ele começar a mordê-la. Se seu bebê começar a chupar o dedo, inclusive, não pense duas vezes e ofereça a chupeta no lugar. A mamadeira é quase a mesma coisa: espere o recém-nascido estar mamando bem para oferecê-la, e prefira aderir a ela só em caso de necessidade, como volta ao trabalho ou uma saída longa.

Tire o próprio leite e use a mamadeira sem culpa. Se o bebê for muito pequeno, o ideal é tentar o uso do copinho, mas se não der certo não é nenhum problema. "Sou sempre a favor do bebê, mas da mãe também. A gente que já tem filhos e sabe o que é um puerpério. Já vi mãe chegar descabelada que falou 'doutora, estou odiando amamentar'. Se ela tem condições de comprar uma fórmula excelente na farmácia, vai estar feliz e passar coisas melhores para o filho se estiver dando mamadeira, construir um vínculo muito melhor com o bebê oferecendo a fórmula do que chorando com o peito todo rachado sangrando."

E sempre lembre: cada mãe tem sua própria jornada na maternidade. Com paciência, informação e apoio, é possível vivenciar essa fase com mais segurança e alegria. Aproveite cada momento com seu bebê.