'Falam que pai só ajuda, mas mãe não pede favor', diz Bruna Spínola

Bruna atua em projetos como arquiteta e continua atuando como atriz - além de apresentar Receitas de Domingo Imagem: Arquivo Pessoal

Bruna conta com uma rede de apoio, exaltando que está ciente que é privilégio de poucas no Brasil, e conta com o marido na divisão de tarefas. "Se não durmo bem à noite fico péssima. Quando a minha primeira filha nasceu, saia do teatro, dormia de madrugada, ficando com ela até umas quatro da manhã, e acordava mais tarde. Com um mês surtei, tive aquele baby blues, chorava, e a gente entendeu que não funcionaria assim. Passei a fazer uma divisão diferente, que a gente faz até hoje. A noite é sempre do pai", revela.

Não que tenha excluído todos os desafios, especialmente na fase das filhas recém-nascidas. Bruna enfrentou dificuldades na amamentação - tendo que complementar com mamadeira. Por outro lado, também entrou no ciclo de escutar choro e dar o peito, e precisou de ajuda de uma consultora para resolver tudo. Hoje, vê com naturalidade cada etapa.

Eu nunca tive o sonho de ser mãe, tinha muita vontade de casar e ter uma família. Demorei muito para ter filho. Se soubesse que era tão bom, teria tido antes, não romantizando, porque também tem um monte de perrengue. Bruna Spínola, apresentadora de Nossa

A mãe de Maria Luísa e Júlia não romantiza mesmo, e admite que demorou para desenvolver o amor materno. "Não foi à primeira vista. Eu aprendi a ser mãe", diz. A artista esperou a entressafra de trabalhos para engravidar a primeira vez, mas - inesperadamente - foi chamada para uma peça aos seis meses de gravidez, e topou. Hoje, a ideia é sempre encontrar trabalhos em que consiga estar perto das meninas.

"Para mim ser mãe é como atravessar um portal. Depois que virei uma, minha vida se curvou totalmente para isso. E hoje em dia eu busco projetos que eu consiga lidar bem com as duas coisas. Me chamaram pra fazer uma peça que eu tinha que viajar. Falei, gente, eu não posso sair de casa na quinta-feira e voltar na terça, ficar dois dias por semana com as minhas filhas."