Sexo ruim tem conserto? Saiba até que ponto vale a pena investir na relação

A pessoa é incrível: bonita, tem um papo bom, gosta das mesmas coisas que você... Mas a primeira vez deixa muito a desejar?

Mariana* tem 25 anos e trabalha como designer gráfico. Ela sabe bem como é viver uma situação do tipo. "Passei muito tempo tentando sair com um rapaz. Flertávamos com frequência, mas ele demorou para corresponder às minhas investidas porque eu era cliente do local em que ele trabalhava. Quando finalmente quebrei a barreira, minhas expectativas estavam lá em cima. Ele mesmo alimentou isso, mandando mensagens e dizendo coisas para instigar minha imaginação. Achei que seria incrível, porque nos víamos com frequência e nos dávamos bem", conta.

Mas nem tudo saiu como o planejado: "Nossos beijos foram ótimos, então achei que o sexo também seria assim. Mas a nossa primeira noite juntos foi estranha. Apesar de carinhoso, ele tinha um ritmo rápido, selvagem. Gostava de comandar, trocava de posição toda hora, um pouco afobado. Nunca tinha parado para pensar, mas neste dia descobri que gosto mais de provocar, envolver, olhar no olho. Ninguém estava errado, só tínhamos jeitos muito diferentes. Quando percebemos foi até engraçado. Chegamos a nos separar dando risada. Ele disse: 'Vamos precisar encontrar um meio-termo né?'. E recomeçamos. No fim, ele se divertiu bastante. Eu nem tanto".